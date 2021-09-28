В МВД рассказали о нововведения в водительских правах

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2021 № 1007 вводятся нововведения относительно выдачи удостоверения водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Об этом рассказали на официальном портале МВД. Например, в удостоверениях водителя будет ставиться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78" в графе 12 свидетельства. При наличии такой отметки водители смогут управлять авто только с АКП, а при их отсутствии – с любой. Изменения не коснутся тех водителей, которым водительского удостоверения были выданы ранее.

Видео дня

Срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД увеличили от 3 месяцев до 2 лет. Но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Водителям больше не нужно предоставлять документы, подтверждающие навыки управления при открытии низшей категории или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E).

На удостоверении водителя информация об ограничениях в управлении транспортным средством будет отображаться в виде кодов, как в странах ЕС, а не пиктограмм, как раньше. В частности коды будут использоваться для обозначения медицинских причины ограничений (очки, слуховые аппараты, протезы конечностей и т.д.); приспособлений транспортного средства (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы и т.д.); управления транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города / региона и тому подобное.

Также оптимизирован процесс принятия экзаменов: в случае одновременного открытия двух категорий экзамены сдаются по более высокой из них (кроме категорий B1, B, BE). В частности, при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С; при возвращении водительского удостоверения после лишения права управления, при наличии в нем нескольких открытых категорий, теоретический и практический экзамены также состоят по высшей категории.

Все нововведения будут введены сразу после обнародования указанного постановления Кабинета Министров Украины, кроме нововведение, касающееся указания отметки о автоматическую коробку передач в удостоверении водителя, которое будет реализовано в течение трех месяцев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с сентября 2022 года в Украину должен вернуться обязательный техосмотр.