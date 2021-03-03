В Украине автолюбитель из разобранных машин и стройматериалов создал вездеход

Роман Башу из Черкасс создал вездеход, который может проехать по любым дорогам. Он имеет две коробки, двигатель от "Жигули" и рычаги вместо руля.

Сделать такой автомобиль мастер захотел в 2018 году, когда устал от большого количества снега. Он посмотрел проекты из интернета и начал творить. Изобретатель создал вездеход из комплектующих из разобранных машин, строительных материалов и того, что было под рукой. Об этом рассказали в программе "Джедаи" на телеканале "2+2".

В кузове использованы обычная профильная труба, листовой металл и дверные ручки. Выхлопная система сделана из огнетушителя.

"Гусеница изготовлена из конвейерной ленты. Это обычный металлопрофиль. Все это выгибалось, прессовал под прессом. Выгибал направляющие для колес – ленивцы так называемые. Они сделаны из обычных колес от ВАЗа", – рассказал Роман Башу.

Под капотом – 1,3-литровый двигатель от "Жигули". Также установлены вакуумные тормоза и усилители. Четырехступенчатые коробки достались от ВАЗ. Их две, чтобы снизить крутящий момент и улучшить тягу. Вместо руля у модели два рычага.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские мастера скрестили "Таврию" и "Славуту". У уникального экземпляра заметны элементы и от других авто. В частности, хромированный логотип и передние фары от Сhevrolet Lacetti.