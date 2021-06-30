В Словакии летающий автомобиль совершил первый междугородный рейс. Видео

В Словакии летающий автомобиль AirCar от компании Klein Vision совершил свой первый междугородный рейс. За 35 минут он долетел от международного аэропорта в городе Нитра в столицу Братиславу.

Впервые этот автомобиль представили в 2019 году. Его первый прототип впервые полетел в конце 2020 года и с тех пор уже совершил 142 успешных рейса, в которых накопил 40 часов летных испытаний. Об этом сообщает сайт autoevolution (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В отличие от электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), которые больше похожи на крупногабаритные беспилотники, чем на настоящие машины, AirCar выглядит, как настоящий автомобиль. Это означает, что, в отличие от eVTOL, он может двигаться на дороге, как машина, и в воздухе, как самолет.

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По словам Klein Vision, двойной режим перевозки вдвое сократит время полета по очень простой причине: больше не придется искать транспорт по дороге, чтобы добраться до и из аэропорта, и, оказавшись там, можно будет взлететь как только AirCar перейдет в режим полета.

AirCar Prototype 1 питается от двигателя BMW мощностью 160 лошадиных сил и может летать с максимальной скоростью 190 км/ч. В воздухе он достиг высоты 2499 метров и под наблюдением Управления гражданской авиации он выполнял крутые повороты на 45 градусов и прошел ряд испытаний на устойчивость и маневренность.

AirCar Prototype 2 будет финальной версией модели перед началом ее производства. Его оснастят двигателем мощностью 300 л.с. Он сможет летать со скоростью 300 км/ч и в воздухе преодолевать 1000 км. Klein Vision надеется, что он получит нужные сертификаты для полетов и пользования дорогами.

Компания также пытается разнообразить ассортимент опций, создавая версии на 2 и 4 места, а также модель амфибию. Это означает, что машина сможет летать, ездить и плавать.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, канадская компания Horizon Aircraft представила прототип гибридного летучего автомобиля Cavorite X5. Он рассчитан на пять пассажиров, сможет пролететь до 500 километров и развивать скорость до 350 километров в час.