В Северодонецком колледже создали электрокар

В Северодонецком политехническом профессиональном колледже имени Владимира Даля создали электрический минивэн.

Над проектом работали студенты и преподаватели. Вместе им удалось построить электрокар с аккумуляторной батареей и солнечными панелями на крыше, который может проехать на одном заряде 150 км. Об этом сообщает ТРК "Донбасс Онлайн" (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автомобиль сделали из пластика и фанеры, что обеспечило ему вес всего в одну тонну и дешевое производство. Внутри модель получилась довольно просторной и с большой площадью остекления, что обеспечит хорошее освещение и замечательный вид.

Минивэн уже почти готов, над ним будут работать еще месяц. В то же время по производству у студентов и преподавателей планов нет. Авто останется в колледже для примера будущим студентам.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, студенты из Японии создали современную интерпретацию легендарной Mazda Cosmo. Для нее от Mazda MX-5 они позаимствовали 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, фары взяли от Volkswagen Milletnium Beetle, а решетку радиатора и переднюю панель – от Mazda CX-5.