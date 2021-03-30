У Сєвєродонецькому коледжі створили електрокар

Юрій Андріїв Новини 16:03, 30.03.2021

У Сєвєродонецькому політехнічному фаховому коледжі імені Володимира Даля створили електричний мінівен.

Над проєктом працювали студенти та викладачі. Разом їм вдалося побудувати електрокар з акумуляторною батареєю та сонячними панелями на даху, який може проїхати на одному заряді 150 км. Про це повідомляє ТРК "Донбас Онлайн" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Автомобіль зробили з пластика і фанери, що забезпечило йому вагу всього в одну тонну та дешеве виробництво. Всередині модель вийшла досить просторою та з великою площею скління, що забезпечить добре освітлення та чудовий вид.

Мінівен вже майже готовий, над ним працюватимуть ще місяць. Водночас щодо виробництва в студентів та викладачів планів немає. Авто залишиться в коледжі для прикладу майбутнім студентам.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, студенти з Японії створили сучасну інтерпретацію легендарної Mazda Cosmo. Для неї від Mazda MX-5 вони запозичили 1,5-літровий чотирициліндровий двигун, фари взяли від Volkswagen Milletnium Beetle, а решітку радіатора та передню панель – від Mazda CX-5.

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