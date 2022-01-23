В сети рассказали об истории львовских велосипедов. Видео

В последние годы в Украине активизировалось ретро движение. Наряду с различной автомобильной техникой большой интерес у коллекционеров и реставраторов вызывает продукция отечественных велозаводов из Харькова и Львова.

Малоизвестные факты из истории Львовского велозавода, истории его продукции, а также развитии велосипедного дела в Украине рассказали реставраторы и коллекционеры. Подробное видео появилось на портале Oleg AC на странице в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о крупнейшей в Украине коллекции из 100 мопедов, мотоциклов и другой двухколесной техники. Многие экземпляры очень редкие и сохранились в хорошем состоянии.