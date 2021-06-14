Tesla разогнали до "сотни" за 2 секунды: впечатляющее видео попало в сеть

В сети опубликовали видео, в котором показано, как новый электрокар Tesla Model S Plaid разгоняется до 100 км/ч за 1,99 секунды. Этот автомобиль является самым быстрым у американской компании.

Электромобиль оснащен тремя двигателями, которые вместе выдают 1020 лошадиных сил, и полным приводом. Это и позволяет ему так быстро набирать "сотню". Соответствующее видео выложили на YouTube-канале Tesla Raj (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Максимальная скорость автомобиля – 322 км/ч, но пока он не может их достигать. Это станет возможно позже, когда автопроизводитель выпустит специальные колеса и шины для модели.

Видео дня

Напомним, что поставки Tesla Model S Plaid начались 11 июня. Электрокар стоит 129 990 долларов. Сначала компания будет производить всего 100 машин в неделю, а затем начнет уже по 1000.

Кроме великолепной мощности модель также имеет быструю зарядку, 627 километров запаса хода и очень современный салон.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Tesla работает над спорткаром Roadster SpaceX, который, возможно, сможет разгоняться до 96 км/ч всего за 1,1 секунды.