У Nikola выйдет водородный грузовик с запасом хода около 1500 км

Nikola выпустит водородный грузовик, который будет иметь запас хода 1448 км. Компания рассказала о своем плане по электрическим и водородным транспортным средствам.

Для рынка Северной Америки Nikola создаст водородно топливные грузовики Nikola Tre Cabover и Nikola Two FCEV Sleeper, которые рассчитаны на большие расстояния. Сейчас аккумуляторный электромобиль компании Tre преодолевает до 482 км. Об этом сообщает сайт autoblog.

Tre FCEV Cabover будет рассчитан на расстояние до 804 км, а Sleeper позволит преодолевать до 1448 км.

Строительство прототипа Tre FCEV начнется во втором квартале 2021 года. Испытания и проверка продлятся до 2022-го, а производство планируется начать во второй половине 2023 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, почтовая служба США будет ездить на грузовиках с газовыми и электрическими двигателями. Они будут иметь камеры с обзором на 360 градусов, системы для предотвращения столкновений и контроля тяги.

Кроме того, Volvo Trucks начала тестировать электрические грузовики на больших расстояниях. Начиная с марта, они будут работать между двумя логистическими терминалами компании DHL Freight в Швеции.