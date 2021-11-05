Водительские права в Украине можно получить по почте. Видео

Получить водительские права можно в ближайшем почтовом отделении или с помощью курьера Укрпочты. Такую услугу предлагают отечественным автолюбителям Сервисные центры МВД Украины.

О нововведении рассказали на своей странице в Facebook представители Главного сервисного центра МВД. Теперь не придется стоять в очереди и тратить свое время на посещение сервисного центра.

Для того чтобы получить удостоверение по почте, необходимо авторизоваться в Электронном кабинете водителя. Человек должен заполнить все необходимые поля, а выбрать доставку Укрпочтой, а забрать его можно будет в удобное время в ближайшем отдедлении.

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А жителям сел даже не придется выходить из дома – водительские удостоверения будут доставлять курьеры Укрпочты.

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