В Луцке будет ездить первый украинский троллейбус с системой обеззараживания воздуха

В Луцке будет ездить троллейбус "Богдан Т70117", в котором установлена система обеззараживания воздуха салона. Это первый украинский троллейбус с такой технологией.

Систему разработали специалисты ГП "Автосборочный завод №1" и в октябре 2020 году она получила патент. В транспорте будут устанавливать бактерицидные облучатели двух типов. Луцкий троллейбус оснастили двумя бактерицидными облучателями и двумя бактерицидными облучателями-рециркуляторами. Об этом сообщили в "Богдан".

Первое устройство – отрытого типа, которое предназначено для кварцевания салона прямыми ультрафиолетовыми лучами. Его использование возможно только при отсутствии людей в салоне.

Второе – закрытого типа, которое можно использовать во время движения, даже если есть пассажиры. Оно является абсолютно безопасным и не требует проветривания салона.

Отмечается, что эта система поможет в борьбе с распространением вирусов, бактерий и опасных инфекционных микроорганизмов.

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