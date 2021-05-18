В Китае открыли станцию, где электрокару за одну минуту заменяют батарею

Китайский автопроизводитель Geely открыл в своей стране станцию замены аккумуляторов электрокаров, где процесс забора старой батареи и установки новой занимает всего одну минуту. До конца года планируется открытие 100 таких станций.

На видео, которое опубликовано на YouTube-канале Geely UnCut, показан весь процесс замены. Сначала нужно воспользоваться программой, чтобы найти ближайшую станцию (приложение показывает расстояние до станции, а также количество доступных аккумуляторных батарей), вы выбираете нужный пункт назначения, а затем едете туда. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Оказавшись на станции, вы просто заезжаете в небольшое здание, как в автоматическую мойку, размещаете свое транспортное средство в нужном месте, чтобы истощенную батарею можно было вынуть, и это занимает около минуты.

После установки нового аккумулятора (это все делается автоматически под машиной, пока водитель все еще находится внутри), вы просто выгоняете транспортное средство со станции и двигаетесь дальше.

Возможность замены аккумулятора усложняет электромобили, но некоторые компании утверждают, что дополнительная сложность того стоит, поскольку это намного быстрее, чем зарядка. Это действительно звучит привлекательно, если нужно не больше минуты, чтобы получить полностью заряженный аккумулятор, а не ждать пока он зарядится.

Пример Geely заставляет удивляться, почему возможность замены батареи не стала популярной еще 10 лет назад, когда это впервые испытала Renault. Тогда первый электрокар компании Fluence ZE был разработан с учетом замены батареи, но компания в конце концов полностью отказалась от этой идеи и сосредоточилась на том, чтобы быстрее заряжать свои электромобили.

Кроме Geely станции замены аккумулятора также начал устанавливать еще один китайский автопроизводитель Nio. Они имеют почти 200 таких точек, которые уже работают.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Geely представила флагманский внедорожник Xingyue L.