В Канаде женщина требует возврата денег за авто, которое само тормозит

Канадская жительница заявила, что ее новый Hyundai Tucson травмировал ее самостоятельным и неожиданным торможением. Она требует у компании вернуть ей деньги за автомобиль.

Эрика Месса приобрела кроссовер в 2019 году за 37 173 доллара. Проблемы с ним начались через три месяца. Автомобиль ошибочно указал, что ей грозит фронтовое столкновения и через несколько секунд внезапно затормозил. Владелица привезла Tucson в дилерский центр, где ей сказали, что датчик безопасности почему-то мог временно заблокироваться. Об этом сообщает CTV News Toronto.

Механики заверили женщину, что эта проблема больше не повторится. Но это произошло еще три раза. Через два месяца после первого инцидента, загорелся тот же индикатор и машина снова сама затормозила. Затем это повторилось на следующий день.

Месса на эвакуаторе снова отвезла ее транспортное средство в дилерский центр Hyundai. Там ей заменили выключатель блокировки, так как, по словам техников, туда попадала влага, которая обманывала систему.

Больше года проблем с авто не возникало, пока однажды кроссовер не затормозил на скорости 120 км/ч. Ему снова заменили выключатель блокировки. Представитель Hyundai Canada заявил журналистам, что после замены выключателя автомобиль тщательно испытывали и никаких неисправностей не наблюдалось.

В то же время Эрика сказала, что инциденты с машиной настолько ее травмировали, что она больше не хочет ездить на ней, и хочет вернуть свои деньги. Но в компании ей выплатят всего 16600 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, автомобиль Tesla, который двигался в режиме автопилота, протаранил машину. На момент столкновения его скорость составляла 219 км/ч.