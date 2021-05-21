В Италии построят дорогу, которая будет заряжать электромобили во время поездки

В Италии на части автомагистрали A35 построят отрезок, на котором можно будет бесконтактно заряжать электромобили. Трасса проходит между Брешией и Миланом.

Проект Arena del Futuro реализуют на 1050-метровом кольце вблизи муниципалитета Кьяри. Этот отрезок будет питаться одним мегаваттом мощности. Об этом сообщает сайт RideApart.

Дорогой будут заниматься 14 различных компаний. Среди них: автомагистраль A35, ABB, ElectReon, FIAMM Energy Technology, IVECO, IVECO Bus, Mapei, Pizzarotti, Prysmian, Stellantis, TIM, миланская политехника Politecnico di Milano, римский университет Roma Tre University и пармский университет University of Parma.

Компания ElectReon, занимающаяся беспроводной зарядкой, будет использовать как статическую передачу энергии, так и динамические технологии передачи мощности, чтобы обеспечить зарядку стационарных и подвижных транспортных средств.

Кроме того, консорциум компаний планирует изучить варианты подключения к интернету, включая технологию 5G, чтобы обеспечить максимальную безопасность на дороге. Все заинтересованные стороны также планируют изучить, как лучше оптимизировать дорожное покрытие, чтобы сделать его одновременно эффективным при зарядке, а также более долговечным.

На данный момент непонятно, сколько точно ,elen реализовывать этот проект. Работа над ним начнется уже в течение следующих нескольких месяцев. Для тестирования планируется привлечь несколько пассажирских автомобилей Stellantis и междугородный автобус Iveco.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Германии планируют создать междугородную дорогу для электрических грузовиков.