В Харькове засветился культовый японский спорткар 70-х

В Харькове заметили купе Nissan Datsun 280Z. Этот автомобиль является одним из самых известных японских спорткаров 70-х и в Украине всего несколько таких моделей.

Nissan/Datsun 280Z представили в 1975 году. Он был обновлением моделей 240Z и 260Z, которые выпускались с 1969 года. 240Z была разработана командой под руководством главы Nissan's Sports Car Styling Studio Ёсихико Мацуо. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Все модели имели независимую подвеску МакФерсон, которую позаимствовали из Datsun Laurel C30, и задние стойки Чепмен. Передние тормоза были дисковыми, а задние – барабанные.

Главное отличие 280Z – это инжекторный 2,8-литровый шестицилиндровый двигатель, который выдает 170 л.с. С ним он разгонялся до "сотни" за почти 9 секунд, а максимальная скорость составляла 205 км/ч.

Для 70-х спорткар имел очень хорошую управляемость и был не очень дорогим. Он был достаточно популярен и его выпустили в более 150 000 экземплярах.

Автомобиль, который заметили в Харькове, отличается еще и тюнингом в стиле тех лет. Он получил новый передний бампер и расширители арок.

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