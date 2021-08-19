В Харькове мастер собрал уникальный вездеход

В Харьковской области мастер переделал ВАЗ-2109 на мощный вездеход. Необычный автомобиль с легкостью преодолевает бездорожье.

Уникальную машину обнаружили журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2 и даже провели тест-драйв вездехода.

Кузов "девятки", рама от УАЗа, мотор от BMW — из такого набора Александр Витченко с Большой Рогани собрал внедорожник. На идею мастера вдохновил сын. "Сначала я "гонял" на стареньком УАЗе, но неудобный салон и непрезентабельный внешний вид меня категорически не устраивали. Поэтому принял предложение моего семилетнего сына сделать вездеход из обычной "девятки", – рассказывает Александр.

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Долго искать кузов ему не пришлось, на помощь пришел сосед. На раму УАЗа поставили кузов советской "девятки", под которым установили коробку передач и турбодизель на 2,5 литра от BMW. Самодельный вездеход обошелся владельцу в 4 тысячи гривен.

Александр стал популярным блогером – тест-драйв машины собрал почти 1,5 миллиона просмотров. Теперь мастер планирует завоевать на своем вездеходе "золото" на соревнованиях по офф-роудингу.

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