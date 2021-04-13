В Дубае запустят парк беспилотных такси

В Дубае, ОАЭ, заработает автопарк автономных роботов-такси Cruise Origin. В 2023 году их начнут тестировать в городе.

Впервые эти модели представили в 2019 году. Если испытания будут успешными, Cruise вскоре планирует запустить услугу такси в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя установленной даты не было объявлено. Об этом сообщает Daily Mail.

Впервые Cruise Origin представили в 2019 году Reuters

Origin был разработан с нуля, как полностью автономное транспортное средство, без элементов управления, таких как руль или педаль, которые есть у других автономных автомобилях.

Цель компании, чтобы к 2030 году в Дубае работало более 4000 беспилотных такси, а в будущем их хотят распространить в других регионах. Они надеются запустить первую полностью коммерческую службу робо-такси в Сан-Франциско до 2023 года. Это хотели сделали еще в 2019 году, но не удалось.

Салон беспилотного такси Reuters

Origin начнут производить в следующем году на заводе General Motors в Детройте, США. Автомобиль не имеет ни педалей, ни двигателя, ни руля. Это полностью электрическое транспортное средство, которое может перевозить четырех пассажиров.

С каждой стороны у него будут раздвижные двери, а размерами он будет, как большой внедорожник. Он выглядит как нечто среднее между мини-фургоном и спортивным транспортным средством.

Кнопка "начать поездку" Reuters

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США создали беспилотный электробус на 40 пассажиров. Для движения он использует технологию AutoDrive, которая создает трехмерную модель окружающего пространства на 360 градусов с помощью лидара, радаров и камер.