В Днепре подарили новую жизнь раритетному Mercury Montclair

В Днепре отреставрировали американский Mercury Montclair. Автомобиль является одной из популярных моделей бренда второй половины 50-х годов прошлого века.

Mercury Montclair, изготовленный 65 лет назад, выглядит, как новый. Журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2 провели тест-драйв американского автомобиля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Недавно на улицы Днепра выехал тщательно отреставрированный двухдверный хардтоп Mercury Montclair 1956 года выпуска. Чтобы машина снова работала как новая, днепровский коллекционер Михаил Прудников потратил несколько лет на ее реставрацию. Теперь американская "классика" прошлого века снова вернулась на дорогу.

Полноразмерный седан Montclair выпускался компанией Mercury, входившей в состав концерна Ford, в период с 1955 по 1960 год. В 1999 году один из экземпляров обнаружили в одном из украинских гаражей. Нынешний владелец ретромашины говорит, что купил ее без сомнений: "На тот момент я никогда не видел такого большого "американца" в таком хорошем состоянии. Когда мы закончили сделку, на этом автомобиле своим ходом доехал из Харькова в Днепр".

По словам Михаила, салон и приборная панель сохранились в оригинальном виде, а двигатель V8 объемом 5,6 литров прошел капитальный ремонт.

Несмотря на отсутствие гидроусилителя руля, управлять автомобилем можно без особых усилий. Владелец отмечает, что на этой машине легко разогнаться, но сложно тормозить. Однако своим дизайном Mercury Montclair привлекает внимание как водителей, так и пешеходов.

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