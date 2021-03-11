В Британии инициативы в сфере электромобилей получат £20 млн

В Великобритании инновационные идеи для автомобилей с нулевым уровнем выбросов могут получить вознаграждение в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Департамент транспорта планирует начать конкурс исследований и разработок в области электронной мобильности.

Претендовать на средства могут также инициативы в сфере электрических зарядных станций и переработки аккумуляторов. 18 миллионов фунтов стерлингов для конкурса предоставило Управление транспортных средств с низким уровнем выбросов. Остальные 2 миллиона выделило правительство. Об этом сообщили на сайте electrive.com.

"Заявленное сегодня финансирование поможет задействовать яркие таланты в технической отрасли Великобритании, поощряя бизнес стать мировым лидером в области инновационных электромобилей, создавая рабочие места и ускоряя нас к нашим амбициям по нулевым выбросам", – заявил секретарь по транспорту Грант Шаппс.

Целью финансирования является поддержка цели британского правительства по постепенному прекращению продаж гибридных автомобилей до 2035 года. Кроме того, организаторы объявили, что это может помочь создать около 6000 квалифицированных рабочих мест в течение следующего десятилетия.

Среди предыдущих победителей конкурса был прототип скорой помощи на топливных элементах. Автомобиль имеет максимальную скорость 145 км/ч и может проехать в среднем 320 км в день. Другим проектом, который получил финансирование, была инициатива всплывающих зарядных устройств от Urban Foresight, которому было выделено 3 миллиона фунтов стерлингов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании власть будет платить владельцам авто с ДВС до 3000 фунтов стерлингов за отказ от них. За эти средства предлагают пользоваться транспортом, который меньше загрязняет окружающую среду.