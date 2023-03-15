Уникальный Volvo Пола Ньюмана выставили на продажу

В США на специализированном аукционе Bring A Trailer выставили на торги автомобиль, принадлежавший звезде Голливуда Полу Ньюману. Уникальность данного экземпляра заключается в том, что по заказу актера штатный двигатель заменили более мощным от спортивного купе Buick GNX.

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Об этом сообщает пресс-служба аукциона. Шведский универсал Volvo 740 Turbo в свое время пользовался хорошим спросом на американском рынке. Среди достоинств этой модели – высокий уровень безопасности, просторный и вместительный салон, а также высокая надежность. С кузовом универсал эта модель выпускалась компанией Volvo с 1985 по 1992 год.

Пол Ньюман приобрел новый универсал Volvo 740 Turbo в 1988 году. Первоначально под капотом модели располагался 2,3-литровый турбированный 4-цилиндровый мотор Volvo мощностью 165 л.с. Но Ньюману этой мощности оказалось недостаточно, и он решил доработать машину. В результате под капотом разместили 3,8-литровый турбированный V6 от спортивного купе Buick GNX. Этот двигатель развивал внушительные для своего времени 320 "лошадок". Чтобы реализовать потенциал мощного мотора в паре с ним установили 5-ступенчатую механическую коробку передач Borg-Warner от Pontiac Firebird.

Но и это еще не все. Ньюман также доработал подвеску, чтобы повысить ездовой комфорт и управляемость с учетом изменившихся технических характеристик машины. В частности, укороченные пружины IPD и амортизаторы Bilstein позволили снизить дорожный просвет на 50 мм. Фирменные легкосплавные диски Volvo "обуты" во всесезонную резину BFGoodrich g-Force Comp-2.

Салон отделан черной кожей, а на приборной панели появились дополнительные турботаймер и датчик давления наддува. В багажном отделении установлены дополнительный ряд сидений, расположенных против хода. В комплекте к машине прилагается пакет документов, удостоверяющих факт владения машиной Ньюманом, заводская инструкция, руководство пользователя, сервисная книжка и прочие материалы.

Интересно, что Пол Ньюман оставил свой вклад не только в киноиндустрии, но и в автоспорте. Он сам участвовал в гонках, а позже был совладельцем нескольких гоночных команд. Дебют Ньюмана в качестве гонщика состоялся в 1972 году. В 1979 году он участвовал в знаменитой 24-часовой гонке в Ле-Мане на автомобиле Porsche 935/77A и занял первое место в классе и 2-е в абсолютном зачете. В 1983 году вместе с Карлом Хаасом он основал команду Newman/Haas, которая успешно выступала в Champ Car и IndyCar Series. В 1995 году 70-летний Ньюман принял участие в 24-часовой гонке в Дейтоне, став при этом старейшим гонщиком, чья команда выиграла эти соревнования. О Пола Ньюмена в автоспорте в 2015 году сняли документальный фильме "Winning: The Racing Life of Paul Newman". К сожалению, ему не суждено было увидеть этот фильм, так как он ушел из жизни в 2008 году в возрасте 83 лет.

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