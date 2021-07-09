Lamborghini подготовил "прощальную" версию суперкара Aventador

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Lamborghini подготовил 'прощальную' версию суперкара Aventador

Итальянская компания Lamborghini снимает с производства суперкар Aventador. Отдавая дань уважения модели, которая выпускалась 11 лет, будет выпущена лимитированная серия Aventador LP 780-4 Ultimae.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Версия Ultimae будет предложена в двух кузовах. Всего планируется собрать 350 купе и 250 родстеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Всего планируется собрать 350 купе и 250 родстеров

Новинка стала своеобразным симбиозом двух модификаций Aventador – спортивной SVJ и базовой S. Так, например, масса модели 1550 кг, что на 25 кг меньше "Эс-ки" и на столько же больше SVJ. Кроме того, у последней позаимствовали накладки на порогах, развитый диффузор и выведенные наверх патрубки выпускной системы. Форма переднего обтекателя изменена для увеличения прижимной силы.

Видео дня
Мощность атмосферного мотора V12 6.5 форсировали до 780 л.с.

Мощность атмосферного мотора V12 6.5 форсировали до 780 л.с. (у SVJ – 770 л.с.), а максимальный крутящий момент достигает 720 Нм. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная КП Graziano. Кроме того, автомобиль оснащен полным приводом и всеми управляемыми колесами. Справиться с мощным суперкаром помогут карбоно-керамические тормозные механизмы.

Автомобиль оснащен полным приводом и всеми управляемыми колесами

На разгон до первой "сотни" суперкару потребуется всего 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 355 км/ч.

Интерьер отделан кожей и алькантарой с контрастной строчкой

Интерьер отделан кожей и алькантарой с контрастной строчкой. Кроме того, для покупателей предлагается широкая палитра цветов и аксессуаров для дальнейшей персонализации. Презентация новинки состоится уже в ближайший уикенд на "Фестивале скорости" в британском Гудвуде.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lamborghini тестирует на Нюрбургринге новый Huracan STO.

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