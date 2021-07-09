Lamborghini подготовил 'прощальную' версию суперкара Aventador

Итальянская компания Lamborghini снимает с производства суперкар Aventador. Отдавая дань уважения модели, которая выпускалась 11 лет, будет выпущена лимитированная серия Aventador LP 780-4 Ultimae.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Версия Ultimae будет предложена в двух кузовах. Всего планируется собрать 350 купе и 250 родстеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Новинка стала своеобразным симбиозом двух модификаций Aventador – спортивной SVJ и базовой S. Так, например, масса модели 1550 кг, что на 25 кг меньше "Эс-ки" и на столько же больше SVJ. Кроме того, у последней позаимствовали накладки на порогах, развитый диффузор и выведенные наверх патрубки выпускной системы. Форма переднего обтекателя изменена для увеличения прижимной силы.

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Мощность атмосферного мотора V12 6.5 форсировали до 780 л.с. (у SVJ – 770 л.с.), а максимальный крутящий момент достигает 720 Нм. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная КП Graziano. Кроме того, автомобиль оснащен полным приводом и всеми управляемыми колесами. Справиться с мощным суперкаром помогут карбоно-керамические тормозные механизмы.

На разгон до первой "сотни" суперкару потребуется всего 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 355 км/ч.

Интерьер отделан кожей и алькантарой с контрастной строчкой. Кроме того, для покупателей предлагается широкая палитра цветов и аксессуаров для дальнейшей персонализации. Презентация новинки состоится уже в ближайший уикенд на "Фестивале скорости" в британском Гудвуде.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lamborghini тестирует на Нюрбургринге новый Huracan STO.