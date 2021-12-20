Уникальный BMW 3 Series с V12 выставили на продажу

Необычный экземпляр предлагают в одном из автосалонов в Норвегии. Этот BMW 3-Series Compact семейства E36 оснащен мощным двигателем V12.

Об этом сообщается на сайте норвежской компании FINN, которая занимается продажей автомобилей. Как следует из объявления, прежний владелец примерно 16 лет назад задумал установить под капот своего миниатюрного BMW 3-Series Compact самый большой двигатель BMW, который он мог найти.

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В результате, на смену 4-цилиндровому мотору пришел 5,6-литровый атмосферный V12, позаимствованный у 850CSi. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач, а все его 400 "лошадок" отправляются к задним колесам.

Кроме нового мотора автомобиль получил модернизированную подвеску, сиденья, датчики и приборную панель от BMW M3 (Е36). Дополняют облик легкосплавные колесные диски от тюнингового ателье Hartge. На одометре автомобиля – 104 тысячи км. Машина находится в хорошем состоянии и предлагается по скромной цене в 299 000 крон ($33 тысячи).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, немецкое ателье AC Schnitzer показало свой самый мощный BMW M3.