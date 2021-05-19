"Укрзализныця" запустила вагон-автомобилевоз на еще одном маршруте

"Укрзализныця" возобновила курсирование еще одного специального вагона-автомобилевоза. Он будет курсировать в составе поезда №53/54 Днепр-Одесса один раз в 4 дня.

Сейчас такие вагоны курсируют в составе поездов: №7/8 Харьков-Одесса; №11/12 Одесса-Львов; №15/16 Харьков-Рахов (во Львов); №17/18 Харьков-Ужгород (во Львов); №41/42 Днепр-Трускавец (во Львов); №49/50 Киев-Трускавец (во Львов); №53/54 Днепр-Одесса. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

За три месяца, с начала восстановления курсирования автомобилевозов, осуществлено 160 рейсов. В них перевезли 600 автомобилей.

"Пользуясь этой услугой и выбирая железную дорогу вместо поездки на автомобиле, можно значительно сэкономить на топливе, уменьшить выбросы в атмосферу, а также провести время в пути с пользой или отдохнуть с комфортом", – сообщили в компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Укрзализныця" возобновила курсирование вагонов-автомобилевозов в марте этого года. Они могут транспортировать от 4 до 8 машин.

Количество возможных для перевозки авто в вагоне зависит от их габаритов. Ограничение по высоте составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона – 12 тонн.