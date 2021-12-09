Украинцы стали чаще покупать авто через интернет: почему и на что обратить внимание

Начиная с прошлого года, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, продажи автомобилей в значительной степени переместились в онлайн. Благодаря развитию современных технологий выбрать машину теперь можно практически не выходя из дома.

Мировой рынок новых автомобилей переживает кризис, вызванный простоями заводов мировых концернов в результате нехватки комплектующих. Как сообщают иностранные и отечественные автомобильные дилеры, на рынке сформировался дефицит: спрос превышает предложение. Значительно увеличилось время ожидания автомобиля в салонах, некоторые модели вообще временно недоступны для покупки. Поскольку большинство новых продаваемых в Украине автомобилей импортируют из-за рубежа, мировые тенденции влияют и на наш рынок.

Благодаря дефициту значительно вырос спрос на подержанные автомобили, уже имеющие украинскую регистрацию. Только в сентябре этого года количество внутренних перепродаж легковых автомобилей с пробегом в нашей стране возросло до 88,7 тыс. единиц.

Украинские поклонники автомобилей достаточно консервативны, их вкусы предсказуемы, но есть интересные изменения. Например, в этом году вдвое вырос спрос на электромобили, а на смену "бляхам" из Европы постепенно приходят "битки" из США.

Спрос на "американцев" за последние три года вырос на 33% – до 119 тыс. Интересно, что пик роста пришелся на апрель-май 2020 года. Тогда же начался спад интереса к автомобилям из Литвы, Польши и Германии. В то же время наибольшую популярность неизменно имеют авто из Украины: их ищут более 320 тысяч в месяц.

По данным отечественных аналитиков, чаще всего для продажи, покупки или аренды украинцы ищут в интернете советские ВАЗ – таких запросов более 440 тысяч в месяц, или 5,3 млн в год.

Что касается информационного спроса, лидером среди брендов является Volkswagen. Этот автомобиль – мечта большинства украинцев, именно его чаще всего ищут без приставки "куплю" или "продам". В поисковую строчку VW вбивают около 1,4 млн раз в месяц, или 17,4 млн раз в год.

На третьем месте в статистике коммерческого спроса уже несколько лет держится Renault, но есть вероятность его потеснения. По темпу роста коммерческого спроса летом 2021 года лидером была Toyota (+50%).

Чтобы значительно сэкономить время, первоначальный выбор лучше делать онлайн. Буквально за день можно посмотреть сотню вариантов, а благодаря правильному поиску сразу найти оптимальные.

Одним из удобных инструментов подбора как нового, так и б/у авто может стать специализированная платформа OLX Авто, которая занимает ведущие позиции по количеству актуальных объявлений и активных пользователей. С помощью отдельной категории можно быстро и удобно продавать и покупать транспорт и запчасти: как частным лицам, так и компаниям, занимающимся продажей машин. Кроме того, удобный интерфейс позволяет выбрать не только личный транспорт, но и специализированный.

Среди ищущих подержанное авто около 70% стремятся приобрести машину стоимостью до $5 тысяч. На втором месте – запросы на автомобили в ценовом диапазоне $5-10 тысяч. Основная доля продаваемых и покупаемых машин приходится на легковые автомобили, небольшой процент составляют грузовики и спецтранспорт.

"Как один из лидеров рынка мы в OLX видим, что покупка подержанных авто эконом-класса остается в приоритете для более чем 50% украинцев. Интересно, что уже в сентябре, кроме цены и года выпуска, покупатели начали обращать внимание на такие параметры, как модель авто, его комплектация, страна производства и отсутствие пробега по Украине", – рассказывает руководитель направления OLX Авто Андрей Коцына.

Так, по данным OLX Авто в течение октября-ноября 2021 года в сегменте подержанных автомобилей топ-5 популярных эконом вариантов (до $5 тыс.) на бензине среди покупателей были марки:

Daewoo $2 709

Chery $3 342

Opel $3 560

Fiat $4 221

Renault $4 793

Среди преимуществ OLX Авто, помимо огромного выбора автомобилей по доступной цене, можно назвать простой и удобный поисковый интерфейс. Причем наличие мобильной версии позволит искать в любом удобном для вас месте. Подобрать себе автомобиль так же просто, как и товары в других категориях.

Покупка авто на вторичном рынке требует в разы больше внимательности и предварительной подготовки со стороны будущего владельца. Конечно, множество нюансов зависит от "человеческого фактора" – от совести продавца до квалификации эксперта, помогающего оценивать состояние авто. Однако многое можно узнать просто из объявления, если знать, на что обратить внимание.

Стоит помнить, что покупка автомобилей – это серьезная финансовая инвестиция, и только благодаря внимательности можно сделать удачный выбор.

Чтобы облегчить процесс поиска в онлайне, достаточно помнить несколько советов.

Во-первых, нужно решить, какой именно автомобиль вы ищете. Во-вторых, воспользуйтесь удобными фильтрами на OLX Авто, чтобы сократить круг поиска в соответствии с вашим вкусом и финансовыми возможностями. Например, за последние два месяца на сайте разместили 57 тыс. предложений не битых и 37,7 тыс. не крашенных авто, 3350 после аварии и 130 с первой регистрацией, а также более 67 тысяч объявлений – с гаражным хранением.

Внимательно просмотрите фотографии и ознакомьтесь с предоставленной информацией о машине. Если вас все устраивает, договоритесь о просмотре автомобиля и пообщайтесь с продавцом. Не стесняйтесь задавать как можно больше вопросов.

Обязательно перед покупкой проведите тест-драйв, а также обратитесь на сервис для диагностики технического состояния машины. Тщательно проверьте все документы на автомобиль и его VIN-номер. Не торопитесь принимать решение сразу. Посмотрите несколько машин выбранной вами модели, сравните цены и комплектующие. Возможно, от некоторых опций следует отказаться, чтобы сэкономить.

Покупка автомобиля – это серьезная инвестиция, которая требует соответствующего подхода и внимания. Современные интернет-технологии и сервисы помогут сделать процесс приобретения более удобным и приятным, а также позволят сократить время от момента выбора для завершения сделки.