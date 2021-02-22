Украинцы создали первый в мире электромобиль-амфибию для военных

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
7,2 т.
STORM

Конструктор и кандидат технических наук из Украины Александр Кузнецов и его команда разработали и изготовили первый в мире гибридный многофункциональный бронированный электромобиль STORM. Он способен плавать по морю и выдерживает волну до 1,5 м.

Прототип автомобиля начали разрабатывать в Киеве два года назад. Он мог держаться на воде и прошел успешные испытания на Днепре. Но у команды не было технической и экономической возможности, чтобы создать полноценный образец. Впоследствии украинцы переехали в ОАЭ и в партнерстве с оборонной компанией Streit Group за пять месяцев они собрали первый опытный образец. Об этом сообщает highlandsystems.me.

Передняя часть STORM

"На автомобиле броня финского производства. Амортизаторы, выдерживающие нагрузку 65 тонн, мы заказали в Австралии. Электробатарею по нашим чертежам изготовили в Китае на том же заводе, где производят аккумуляторы для Tesla. Компания в Шардже для нас изготовила по заказу резиновые гусеницы, прочные и удобнее в эксплуатации, чем имеющиеся аналоги", – сказал Александр Кузнецов.

На песке автомобиль может разгоняться до 140 км/ч и работать без остановок от 18 до 36 часов. В дороге ее электрический аккумулятор заряжается дизельный генератор.

На песке автомобиль сможет разгоняться до 140 км/ч

Машина с дополнительным оборудованием также сможет погружаться под воду. На выставке IDEX-2021 в Абу-Даби ее представят на гусеницах, но планируют создать и версию с колесами.

Кроме того, автомобиль хотят вооружить пулеметом, противотанковой системой и украинским комплексом "Сармат".

STORM сможет погружаться под воду

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, во Франции кроссовер Duster превратили в гусеничный вездеход. Ему срезали заднюю часть и оборудовали на ее месте грузовую платформу, которая может перевозить до 500 килограммов. Затем автомобилю заменили колеса на гусеницы, улучшило проходимость, но ограничило максимальную скорость до 60 км/ч.

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