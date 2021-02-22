Украинцы создали первый в мире электромобиль-амфибию для военных

Конструктор и кандидат технических наук из Украины Александр Кузнецов и его команда разработали и изготовили первый в мире гибридный многофункциональный бронированный электромобиль STORM. Он способен плавать по морю и выдерживает волну до 1,5 м.

Прототип автомобиля начали разрабатывать в Киеве два года назад. Он мог держаться на воде и прошел успешные испытания на Днепре. Но у команды не было технической и экономической возможности, чтобы создать полноценный образец. Впоследствии украинцы переехали в ОАЭ и в партнерстве с оборонной компанией Streit Group за пять месяцев они собрали первый опытный образец. Об этом сообщает highlandsystems.me.

"На автомобиле броня финского производства. Амортизаторы, выдерживающие нагрузку 65 тонн, мы заказали в Австралии. Электробатарею по нашим чертежам изготовили в Китае на том же заводе, где производят аккумуляторы для Tesla. Компания в Шардже для нас изготовила по заказу резиновые гусеницы, прочные и удобнее в эксплуатации, чем имеющиеся аналоги", – сказал Александр Кузнецов.

На песке автомобиль может разгоняться до 140 км/ч и работать без остановок от 18 до 36 часов. В дороге ее электрический аккумулятор заряжается дизельный генератор.

Машина с дополнительным оборудованием также сможет погружаться под воду. На выставке IDEX-2021 в Абу-Даби ее представят на гусеницах, но планируют создать и версию с колесами.

Кроме того, автомобиль хотят вооружить пулеметом, противотанковой системой и украинским комплексом "Сармат".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, во Франции кроссовер Duster превратили в гусеничный вездеход. Ему срезали заднюю часть и оборудовали на ее месте грузовую платформу, которая может перевозить до 500 килограммов. Затем автомобилю заменили колеса на гусеницы, улучшило проходимость, но ограничило максимальную скорость до 60 км/ч.