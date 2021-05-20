Украинские автомобили будут поставлять армии США

Компания "АвтоКрАЗ" будет поставлять большегрузную автомобильную технику и запчасти Командованию по организации подрядных работ армии США. Они заключили на этот трехлетний контракт.

Автопарк будет составлять техника с колесной формулой 4х4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива. Об этом сообщили в "АвтоКрАЗ".

Заказчик – компания US21 Inc., которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.

"Это престижное соглашение служит очередным доказательством того, что компания "АвтоКрАЗ" является ведущим и мировым производителем большегрузной автомобильной техники и надежным партнером. Мы очень гордимся тем, что нашей продукцией мы смогли внести вклад в развитие программы армии США по поддержке международной безопасности", – сообщили в "АвтоКрАЗ".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский производитель автобусов и троллейбусов "Богдан" выходит на чешский рынок. В борьбе за тендер на поставку они победили Skoda.

В течение 14 месяцев компания отправит в Чехию шесть троллейбусов, за которые им заплатят более трех миллионов долларов.