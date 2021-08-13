Украинская спецтехника получила международный сертификат

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2 минуты
210
Украинская спецтехника получила международный сертификат

Украинская компания "Реформ" получила международный сертификат соответствия от концерна Stellantis. Отечественная спецтехника на базе Peugeot, Citroёn, Opel сможет отправляться на экспорт в страны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Украинская компания "Реформ", которая специализируется на создании специальной техники на базе Peugeot, Citroёn, Opel, несколько лет успешно сотрудничала с Группой PSA, занимаясь подготовкой и воплощением "в металле" разнообразных специальных автомобилей: изотермические и хлебные фургоны, инкассаторские автомобили, грузопассажирские фургоны, автомобили для спасателей и т.д.

Видео дня
Компания "Реформ" предлагает широкий ассортимент специальной техники

Для сертификации продукция компании "Реформ" проверку по 140 пунктам, включая управление запросами от клиентов, разработку продукции согласно требованиям заказчика, контроль качества, послепродажное обслуживание, а также сервисную поддержку клиентов.

Кроме того, во время проверки внимание уделяется финансовым показателям, заботе об окружающей среде и социальной политике. Сертификацию проводил независимый аудитор– французская инспекционно-сертификационная компания Bureau Veritas.

Отдельное внимание во время сертификации уделялось бронированным автомобилям, которые занимают важное место в продуктовом портфолио компании "Реформ". Она имеет многолетний опыт по разработке конструкции, производства и обслуживания бронированных и специальных автомобилей для банковских учреждений и силовых ведомств. Кроме того, компания производит бронирование автомобилей VIP класса для частных лиц на базе внедорожников и легковых автомобилей.

Для сертификации продукция компании "Реформ" проверку по 140 пунктам

Также в прошлом году компания "Реформ" представила медицинский автомобиль на базе пикапа Mitsubishi L200, который не имеет аналогов в нашей стране. Уникальный полноприводный вездеход Reform Infina позволит оказать экстренную медицинскую помощь в самых труднодоступных местах.

Получение международного сертификата свидетельствует о высоком качестве выпускаемой продукции, а также соответствии всем требованиям концерна Stellantis. Это позволит компании "Реформ" выйти на рынок стран ЕС.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в декабре прошлого года автобусы ЗАЗ получили сертификат соответствия нормам ЕС. Благодаря этому украинский автопроизводитель смог выйти на европейский рынок и в этом году отправил первую партию автобусов ЗАЗ А10 в Польшу.

УкраинаАвтоновости Украиныновостикоммерческие автоCitroenOpelPeugeot