Украинская спецтехника получила международный сертификат

Украинская компания "Реформ" получила международный сертификат соответствия от концерна Stellantis. Отечественная спецтехника на базе Peugeot, Citroёn, Opel сможет отправляться на экспорт в страны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Украинская компания "Реформ", которая специализируется на создании специальной техники на базе Peugeot, Citroёn, Opel, несколько лет успешно сотрудничала с Группой PSA, занимаясь подготовкой и воплощением "в металле" разнообразных специальных автомобилей: изотермические и хлебные фургоны, инкассаторские автомобили, грузопассажирские фургоны, автомобили для спасателей и т.д.

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Для сертификации продукция компании "Реформ" проверку по 140 пунктам, включая управление запросами от клиентов, разработку продукции согласно требованиям заказчика, контроль качества, послепродажное обслуживание, а также сервисную поддержку клиентов.

Кроме того, во время проверки внимание уделяется финансовым показателям, заботе об окружающей среде и социальной политике. Сертификацию проводил независимый аудитор– французская инспекционно-сертификационная компания Bureau Veritas.

Отдельное внимание во время сертификации уделялось бронированным автомобилям, которые занимают важное место в продуктовом портфолио компании "Реформ". Она имеет многолетний опыт по разработке конструкции, производства и обслуживания бронированных и специальных автомобилей для банковских учреждений и силовых ведомств. Кроме того, компания производит бронирование автомобилей VIP класса для частных лиц на базе внедорожников и легковых автомобилей.

Также в прошлом году компания "Реформ" представила медицинский автомобиль на базе пикапа Mitsubishi L200, который не имеет аналогов в нашей стране. Уникальный полноприводный вездеход Reform Infina позволит оказать экстренную медицинскую помощь в самых труднодоступных местах.

Получение международного сертификата свидетельствует о высоком качестве выпускаемой продукции, а также соответствии всем требованиям концерна Stellantis. Это позволит компании "Реформ" выйти на рынок стран ЕС.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в декабре прошлого года автобусы ЗАЗ получили сертификат соответствия нормам ЕС. Благодаря этому украинский автопроизводитель смог выйти на европейский рынок и в этом году отправил первую партию автобусов ЗАЗ А10 в Польшу.