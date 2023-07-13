Украинец заплатил более $4 млн за машину: как она выглядит

Украинский 35-летний миллиардер Михаил Романенко купил новый автомобиль. За свою машину он заплатил более $4 миллионов (приблизительно $4,6 млн). Это Bugatti Bolide. Таких суперкаров выпустят всего 40 штук.

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По данным TopGir, это не единственный эксклюзивный Bugatti в гараже украинца. Ранее там появился Bugatti Centodieci за 10 миллионов долларов (тираж – 10 экземпляров на весь мир).

Непосредственно Bugatti Bolide оснащен 8-литровым турбированным W16 мощностью 1850 л.с. и 1850 Нм крутящего момента. Однако таких характеристик можно добиться только при использовании специального гоночного топлива. Bolide запрещен к эксплуатации на дорогах общего пользования, суперкар допущен только к треку.

Разгон до 100 км/ч занимает около 2,2 с, а максимальная скорость превышает 500 км/ч. Это делает Bugatti Bolide самым быстрым серийным автомобилем в мире.

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