Удивительные автомобили Фрэнка Синатры: коллекция легендарного артиста

Фрэнк Синатра – один из самых известных певцов и актеров в мире. Пик его карьеры пришелся на золотой век классических американских автомобилей.

Подобно жизни Синатры, его машины тоже были впечатляющими и идеальными для того времени. Как сообщает сайт HotCars, Фрэнк очень любил свои машины и вот подборка некоторых из них.

В начале 1950-х, когда певческая карьера Синатры едва не разрушилась, он получил свой второй "Оскар" и потрясающий черный Ford Thunderbird первого поколения, который для него приобрел американский лейбл Capitol Records. Фрэнк любил эту машину и все время с удовольствием ездил на ней. Говорят, что артист даже приобрел ту же модель в подарок своим близким друзьям.

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Еще одним любимым авто Синатры стал новый роскошный Lincoln Continental Mark II, выпущенный в 1955 году. Эксклюзивная модель была очень дорогой на то время, но актер мог себе ее позволить. Хотя она все равно стала убыточной для Ford. Его часто видели за рулем двухдверного автомобиля на дорогах Лас-Вегаса и Палм-Спрингс.

К 1960 году Синатра стал одним из королей Лас-Вегаса. Певец и актер руководил музыкальной индустрией вместе с группой Rat Pack. Именно в те годы уже несуществующий уже американский бренд Dual Ghia впервые начал создавать индивидуальные авто на заказ.

Специально для известных людей они построили 26 уникальных автомобилей с вручную изготовленными кузовами от итальянской студии Ghia на шасси Chrysler. У Фрэнка был один из них. Более того, актер попросил модифицировать свой автомобиль, установив более надежные компоненты и даже резервный топливный насос, а также дополнительные тормозные магистрали.

Lamborghini Miura был приобретен на празднование 54-летия артиста. Автомобиль был заказан лично им в штабе Lamborghini. Антрацитовый оранжевый был любимым цветом певца, поэтому спорткар был окрашен именно в него. Впоследствии Синатра подарил машину своей любовнице.

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