У пикапа Rivian R1T можно будет снять крышу

Электрический пикап Rivian R1T будет доступен со съемной открытой крышей. Такая версия выйдет в 2022 году.

Информация об этой функции появлялась и раньше, но не была официальной. Сейчас же компания подтвердила это и даже разместила фотографию и детали на своем веб-сайте. Об этом сообщает InsideEVs.

Очень мало транспортных средств имеют такой тип крыши, и это особенно касается пикапов. Новый Jeep Gladiator рекламировали, как единственный пикап со съемной верхушкой. У него также можно снять двери и лобовое стекло.

Однако сейчас на американском рынке нет электрического пикапа с такой функцией. Ее получит будущий Hummer EV, но его еще надо дождаться. Возможно из-за этого Rivian решили модифицировать свою модель.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Rivian показали R1T на испытаниях. Его начнут продавать уже в июне 2021 года.

В стандартной версии силовая установка электрокара производить 402 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Также будут доступны агрегаты, которые будут выдавать 700 л.с. и 1120 Нм, и разрабатывается флагманский вариант мощностью 753 л.с. и 1120 Нм.