У Mitsuoka Viewt появилась версия Nostalgia

Японский производитель автомобилей в стиле ретро – компания Mitsuoka – представила новую версию своей модели Viewt. Новинка получила имя Nostalgia.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Nostalgia продолжает развитие идей оригинальной модели Viewt, выпускающейся с 1993 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дизайн передней части машины вдохновлен классическим седаном Jaguar Mark II 60-х годов прошлого века. За 28 лет автомобиль неоднократно модернизировался и совершенствовался параллельно с "донором", которым все эти году служит популярный хэтчбек Nissan March (Micra).

Трансформация Nissan в Viewt происходит путем комплексной замены кузовных панелей, а у седана еще и удлинения задней части за счет багажного отделения. У хэтчбека Viewt Nadeshiko, длина составляет 3980 мм, а седан Viewt достигает 4515 мм в длину. Для сравнения британский Jaguar Mark II ненамного длиннее – 4572 мм.

Версия Viewt Nostalgia получила эксклюзивные цвета и материалы отделки салона. Так, для кузова предложены темно-синий и кремовый оттенки, а 14-дюймовые стальные диски окрашены в белый цвет. Ретро стиль подчеркивается многочисленными хромированными деталями: ажурными бамперами, колпаками на колесах, окладах фара и фонарей, а также элементами декора.

В соответствии с цветом кузова для отделки салона используется кожа и декоративная строчка синего и бежевого тонов в комбинации с белой основой. Кроме того, кузов и приборную панель украшают фирменные шильдики Nostalgia, а на спинках кресел есть соответствующая вышивка.

От Nissan March новинка унаследовала бензиновый 1,2-литровый двигатель мощностью 79 л.с., который работает в паре с вариатором CVT. Стоимость Mitsuoka Viewt Nostalgia стартует в Японии с $26 тысяч за хэтчбек и от $29 тысяч. Такая высокая цена обусловлена большим объемом ручного труда, а также скромным тиражом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsuoka представила стильный кроссовер Buddy, созданный на базе популярной модели Toyota RAV4. Весь тираж распродали за четыре дня.