Тюнинговое ателье Alpina проводить тесты кроссовера XB7

Очередным результатом многолетних тесных связей между компанией BMW и Alpina станет флагманский кроссовер Alpina XB7. Автомобиль создан на основе рестайлинговой версии BMW X7. Дебют серийной версии и его тюнингованного варианта состоится в будущем году.

Об этом сообщает портал Carscoops. Представленный в марте 2019 года кроссовер BMW X7 уже готовится к плановому рестайлингу. Параллельно с этим свою эксклюзивную версию готовят мастера тюнинга из компании Alpina, более полувека создающие изысканные модели на базе продукции из Мюнхена.

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Многолетнее сотрудничество двух производителей позволяет максимально ускорить процесс разработки новинок. Вот и в случае с BMW X7, его "прокачанная" версия от Alpina не заставит себя долго ждать. Прототипы модели в защитном камуфляже проходят финальные тесты на дорогах общего пользования.

Главное отличие обоих моделей заключается в радикально переработанном дизайне передней части, где появится новая "двухэтажная" оптика на светодиодах, а также иное оформление фирменной облицовки радиатора, которая получит крупные восьмиугольные "ноздри".

Новинка из Бухлоэ будет отличаться собственным более развитым аэродинамическим обвесом, квартетом хромированных патрубков выхлопной системы и стильными фирменными дисками Alpina. Кроме того, автомобиль получит богатую внутреннюю отделку с использованием кожи и декоративных лакированных панелей. Меломаны смогут насладиться безупречным звучанием премиальной аудиосистемы Bowers & Wilkins.

Предположительно в движение внедорожник будет приводить форсированный 4,4-литровый V8 с двумя турбинами. Технические данные пока не сообщаются, но можно предположить, что мощность и момент вырастут с нынешних 621 л.с. и 800 Нм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW представила концептуальный гибридный кроссовер ХМ.