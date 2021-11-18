BMW показала первый тизер гибридного кроссовера XM

В преддверии дебюта, запланированного на конец текущего месяца, компания BMW показала первый тизер концептуального гибридного кроссовера Concept XM. Автомобиль станет прообразом флагманского внедорожника от подразделения M.

Иллюстрацию разместили на официальной странице BMW M в Facebook. Автомобиль в защитном камуфляже уже неоднократно попадался в объективы папарацци на тестах, но совсем скоро его представят "вживую".

Характерной особенностью новинки станет крупные фирменные "ноздри" облицовки радиатора со светодиодными окладами. На их фоне тонкие LED-фары выглядят еще более выразительно. Кроме того, дополнительные светодиодные элементы установили в крыше машины.

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Судя по тизеру, автомобиль получит внешность в стиле Techno с обилием острых граней и рубленых линий. Например, эмблема размещена в трапециевидном углублении капота причудливой формы.

Предполагается, что новый внедорожник станет самостоятельной моделью подразделения М и не будет иметь аналогов в обычной линейке BMW. До этого такой чести удостаивался только мелкосерийный суперкар М1, который выпускался в конце 70-х-начале 80-х годов прошлого века. Таких автомобилей было построено всего 453 экземпляра

По предварительным данным автомобиль получит гибридный силовой агрегат PHEV с бензиновым V8, с мощностью такой установки составит порядка 760 л.с.

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