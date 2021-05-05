Тюнеры обтянули поддержанный BMW i8 карбоном и продают его за $140 000

Тюнеры Creative Bespoke модифицировали поддержанный BMW i8 Roadster и выставили на продажу за 139 800 долларов. Это примерно на 20 000 долларов меньше, чем новая модель стоила пару лет назад.

С момента запуска i8 зарекомендовал себя, как один из самых футуристических с виду автомобилей на рынке. Пока его производство прекращено, на вторичном рынке автомобилей появляется множество обновленных приятных экземпляров. Об этом сообщает Carscoops.

Наиболее примечательно то, что Creative Bespoke оснастили автомобиль полным аероуглеродным пакетом, который включает новую переднюю "губу", диффузор, заднее крыло, боковые юбки и обновленный передний бампер.

Тюнеры также оснастили этот i8 набором спортивных пружин H&R, 22-дюймовыми коваными колесами, выполненными в сатиновой бронзе, и выхлопами Frequency Intelligent.

На модификацию автомобиля потратили 50 000 долларов. Нет ни одного упоминания о том, сколько добавлено лошадиных сил и крутящего момента. На одометре автомобиль имеет 17 675 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнеры Manhart модифицировали BMW M2 Competition, которое теперь выдает 518 лошадиных сил и 700 Ньютон-метров крутящего момента. Также модели переделали шасси и обновили внешний вид.