Тюнеры из Mugen поработали над Honda Civic Type R

Японское тюнинговое ателье Mugen много лет специализируется на доводке продукции марки Honda. На этот раз доработке подвергли Honda Civic Type R.

Об это сообщает портал Carscoops. Компания, созданная Хиротоши Хонда, сыном основателя Honda, с 1973 года предлагает покупателям автомобилей Honda широкое разнообразие продукции для тюнинга и аксессуаров. Кроме того, компания участвует в различных спортивных соревнованиях, что позволяет создавать более совершенные конструкции для использования в тюнингованных авто.

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Honda Civic Type R – одна из любимых моделей для мастеров Mugen, так как она уже является одним из лучших автомобилей в своем классе. Для модели в компании подготовили более агрессивный аэродинамический обвес, новые настройки подвески и двигателя. Покупателям предлагается новый карбоновый капот, развитый передний бампер с дополнительными воздухозаборниками и спойлером, боковые "юбки", задний диффузор со сдвоенными патрубками выхлопной системы по центру, а также большое антикрыло.

Для лучшей настройки сложной системы Honda Turbo VTEC пригласили коллег из американской компании King Motorsports, которые разработали новый блок управления двигателем. Кроме того, в автомобиле используется фильтры, масло и другие технические жидкости, созданные по заказу компании Mugen.

В компании перенастроили адаптивные амортизаторы, а также установили новые пружины. Это позволило улучшить поведение автомобиля в поворотах, особенно, если речь идет о гоночном треке.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda представила новое поколение Civic Sedan.