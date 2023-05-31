Toyota Yaris получила новую гибридную версию

Японская компания Toyota подготовила обновление для своего популярного городского хэтчбека Yaris. Автомобиль получил новый силовые агрегаты, а также новые системы безопасности и комфорта.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. О популярности Yaris свидетельствует тот факт, что за 25 лет было продано свыше 10 млн машин этой модели. Поэтому в компании проводят постоянную модернизацию хэтчбека, чтобы отвечать растущим потребностям клиентов. В этом году автомобиль пережил очередное плановое обновление.

В частности, в семействе появилась гибридная версия Hybrid 130, которая будет занимать место на ступеньку выше варианта Hybrid 115. В обоих случаях гибридная система содержит 1,5-литровый ДВС, но у версии "130" используются новые электромотор и трансмиссия, а также обновленное ПО. Благодаря этому мощность достигает 130 л.с. (96 кВт), а крутящий момент вырос со 141 до 185 Нм. Теперь хэтчбек способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 9,2 с (-0,5 с). Кроме того, уровень вредных выбросов сократился и находится в диапазоне 96–116 г/км.

Версии Hybrid 115 и Hybrid 130 можно будет заказать в двух вариантах исполнения – Premiere Edition и GR Sport. Комплектация Premiere Edition включает комбинацию особого оттенка синего Neptune Blue с контрастной черной крышей и стойками, 17-дюймовые легкосплавные диски, а также отделку салона с синей строчкой.

Toyota дополнила стандартный список систем безопасности. Например, система экстренного торможения теперь способна распознавать не только авто, пешеходов и велосипедистов, но и мотоциклистов. Еще одним электронным "помощником" станет система ASALS, которая не позволяет ошибочно нажать педаль акселератора в трафике при наличии авто впереди.

Также в Yaris появилась новая система Emergency Driving Stop System. Она работает при активной системе удержания в полосе движения Lane Trace Assist. Если водитель заснул или ему стало плохо во время движения по шоссе, система подаст предупреждающий сигнал, а при отсутствии последующей реакции плавно остановит автомобиль, активирует аварийные огни и разблокирует двери.

Новая система Proactive Driving Assist будет автоматически притормаживать авто, если водитель этого не делает при наличии авто впереди или поворота, а если и этого будет недостаточно, то система задействует электроусилитель руля и обеспечить выполнение маневра или прохождение поворота. А программное обеспечение комплекса Toyota Safety Sense с этого модельного года можно будет обновить "по воздуху".

Развлекать водителя и его спутников в обновленном Yaris будет новая мультимедийная система. Расширенный функционал включает изменяемая шкала приборов с четырьмя вариантами интерфейса, а размер экрана в зависимости от версии может достигать от 7 до 12,3 дюйма. Экран мультимедийной системы имеет диагональ от 9 или 10,5 дюйма. Подключить гаджеты к Apple CarPlay или Android Auto можно без помощи проводов. Кроме того, часть функций можно активировать через систему голосового управления.

Впервые Yaris можно будет заказать с уникальным цифровым ключом, который можно использовать в комбинации со смартфоном для управления замками дверей, климатической системой или аварийной сигнализацией. Заказать обновленный хэтчбек можно будет уже в июне нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

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