Toyota представила саму мощную версию модель Corolla

Японская компания Toyota презентовала яркую новинку – GR Corolla. Новинка стала самой мощной и динамичной моделью за всю историю модели.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинку подготовило спортивное подразделением Gazoo Racing. Хэтчбек получил в свое распоряжение турбированный трехцилиндровый мотор объемом 1,6 литра. Благодаря турбонаддуву он развивает 304 л.с., а крутящий момент достигает 370 Нм.

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В паре с новым мотором работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, а реализовать потенциал силового агрегата помогает полноприводная трансмиссия GR-Four. Она позволяет распределять крутящий момент между осями в соотношении 60:40, 50:50 или 30:70 в зависимости от дорожных условий.

Для снижения массы машины (1474 кг) часть кузовных панелей изготовлены из алюминия. В частности, капот и передние двери изготовлены из "крылатого" металла. Кроме того, платформа TNGA-C была усилена за счет увеличения точек сварки и дополнительных усилителей кузова.

Автомобиль получил собственные настройки подвески, которую также усилили. Модель получила новые пружины, амортизаторы и более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости. В качестве опции можно заказать передний и задний дифференциалы ограниченного трения. Специальные 18-дюймовые диски в черной глянце "обуты" в спортивные шины Michelin Pilot Sport 4. Спереди установили более эффективные тормозные механизмы с 4-поршневыми суппортами и увеличенные диски диаметром 356 мм. Сзади установили 2-поршневые механизмы и вентилируемые диски диаметром 297 мм. Новый задний бампер с развитым диффузором дополняют три хромированных патрубка выхлопной системы.

В салоне появился 12,3-дюймовая шкала приборов, а также 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Автомобиль получил спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, спортивное рулевое колесо, алюминиевые педали и аудиосистема с 6-ю динамиками.

Автомобиль будет выпускаться на заводе компании Motomachi в Японии. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, владелец Toyota Corolla из Новой Зеландии наездил на своем авто 2 млн км.

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