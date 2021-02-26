Toyota построит 'умный' город

Компания Toyota совместно с Woven Planet провели церемонию закладки фундамента для строительства уникального экологического "умного" города Woven City.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мероприятие состоялось 23 февраля на стоянке старых автомобилей рядом с бывшим заводом Хигаси-Фудзи компании Toyota Motor East Japan (TMEJ).

По словам президента Toyota "Woven City – это ориентированность на человека, живая лаборатория и город, который постоянно развивается. Вместе с нашими партнеров по проекту мы возьмем на себя задачу создания будущего, в котором люди разного происхождения умеют жить счастливо".

Впервые Toyota объявила о проекте строительства Woven City на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе в январе прошлого года. Проект позволит воплотить в жизнь новые технологии в реальных условиях в широком диапазоне областей, таких как автономное вождение, персональная мобильность, робототехника и искусственный интеллект.

В Woven City будет три типа улиц, переплетенных друг с другом на уровне земли: один предназначен для машин с автопилотом, второй – для пешеходов, а третий – для персональных транспортных средств. Также будет одна подземная дорога, по которой будут перевозиться товары.

В Woven City первоначально будет примерно 360 жителей, в основном пожилых людей, семей с маленькими детьми и изобретателей. Со временем численность обитателей города вырастет до 2000 человек, включая сотрудников Toyota. Инфраструктура Woven City направлена на создание среды, в которой своевременно создаются изобретения, способные решать социальные проблемы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на Токийском автошоу компания Toyota продемонстрировала инновационные разработки в области автомобильного транспорта и персональной мобильности.