Toyota модернизирует GR Supra, чтобы конкурировать с новым Nissan

Японская компания Toyota готовит для своего купе Supra обновленный аэрообвес, чтобы достойно противостоять новому поколению Nissan Z, дебют которого состоится до конца нынешнего года. Версия GR Supra A91-CF будет изготовлена тиражом всего 600 экземпляров

Об этом сообщает портал Carscoops. В прошлом году купе Supra подверглось модернизации. В частности, мощность 3-литровой 340-сильной рядной "шестерки" увеличили до 387 л.с. Кроме того, для модели предложили и более простую версию с 2-литровым турбомотором от родственной BMW Z4.

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В нынешнем году купе ожидает особый карбоновый обвес. Версия A91-CF будет предложена для американского рынка, а тираж составит всего 600 экземпляров. Основная задача, противостоять на равных новому купе от Nissan.

В комплект войдут новый сплиттер, боковые юбки, дополнительные воздуховоды, задний диффузор, а также массивный задний спойлер. Все элементы обвеса изготовлены из карбонового волокна. На выбор будут предложены три варианта: черный, желтый или матово-серый.

Также в комплект войдут эксклюзивные 19-дюймовые диски, а также особую отделку красного и черного цвета из кожи и алькантары.

Пакет A91-CF будет доступен только для наиболее мощной версии Supra. 387-сильное купе способно набирать первую "сотню" за 3,9 секунды. В арсенале модели есть адаптивная подвеска и комплект мощных тормозных механизмов Brembo.

Всем покупателям новинки предложат однодневный бесплатный курс экстремального вождения под руководством опытных инструкторов. Версия Supra A91-CF Edition появится до конца года, а стоимость будет объявлена ближе к началу продаж.

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