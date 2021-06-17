Топ мошеннических схем на дорогах, на которые может повестись каждый

Мошенники постоянно находят новые возможности для обмана людей, и делают это даже на дорогах. Они создают ситуации, в которых пытаются сделать водителей виновными и требуют деньги.

Чтобы не попасться на мошеннические схемы, нужно о них знать и быть в таких ситуациях осторожными. Сайт HotLine собрал список из самых распространенных имитированных ситуаций, в которых с автомобилистов могут требовать возмещения.

Очень популярной схемой является маневр, когда водитель едет в левой полосе, а автомобиль сзади начинает мигать фарами, чтобы ему уступили дорогу. Когда он перестраивается в правый ряд, в него врезается другая машина. В этот момент обычно водитель находится в слепой зоне.

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Еще одна распространенная ситуация, когда пешеход прыгает на транспорт. Это происходит, когда машина пропускает на переходе всех пешеходов, затем начинает движение и на нее резко бросается человек. В этот момент сразу появляются "свидетели", которые подтверждают вину водителя. Иногда специально паркуют машину возле перехода, чтобы ухудшить видимость и упростить махинацию. "Жертва" будет требовать возмещения стоимости как будто поврежденных дорогих часов или телефона.

Также мошенники используют детей. Осмотрительными нужно быть на парковках, особенно у супермаркетов. Когда выезжаете с места стоянки, можете неожиданно услышать удар и плач ребенка. К вам сразу подбежит отец и начнет обвинять в вине.

Кроме того, детей используют в ситуациях, когда, например, на дороге стоит сломанное авто, в котором сидит мать с младенцем и выпрашивает деньги. Также можно встретить подростков, которые ходят на проезжей части и просят деньги. Это могут быть мошенники.

Еще осмотрительными нужно быть на улицах с вплотную припаркованными автомобилями. Во время движения на таких можно услышать щелчок и вскоре вас догонит другая машина, владелец которой будет требовать вас остановиться и выйти. Он заявит, что вы затронули зеркало его авто и следы краски на нем будут такие же, как цвет вашей машины. Мошенник не захочет оформлять Европротокол и вызвать полицию, потому что будет как бы спешить.

Также мошенники могут сделать неприятную ситуацию на светофоре. Автомобиль впереди врежется в вас задним ходом и аферист будет утверждать, что это вы его задели. При этом он будет рассказывать о том, что у него новый автомобиль, ребенок в салоне или почтенный возраст.

Как обмануть во время движения аферисты тоже придумали. Имитируется возникновения ДТП. При этом мошенники будут на дорогом автомобиле. Они предложат отъехать и оформить аварию с Европротоколом. Если жертва согласится, ей заявят, что убытки из-за ДТП больше, чем на 50 000 гривен. Вызвать полицию уже будет поздно, потому что место аварии было оставлено, и за это предусмотрен штраф 3400 грн или лишение водительского удостоверения на 1-2 года или 15 суток ареста.

Кроме того, есть схема с грузовыми автомобилями. Под их колеса бросают манекен. Шокированный водитель выбегает, чтобы помочь человеку, а в этот момент в салон попадут воры и будут его грабить.

В таких ситуациях сохраняйте спокойствие и вызывайте полицию. Если чувствуете, что происходит что-то странное, сидите в машине и не отвечайте мошенникам. Не оставляйте место происшествия и можете даже снимать все, что происходит: лица участников ДТП, номера автомобилей, последствия аварии. Попробуйте найти свидетелей, которые могли бы доказать вашу невиновность. Также в этих ситуациях поможет видеорегистратор, который стоит приобрести. Когда аферисты узнают о видеозаписи, они исчезнут.

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