Топ мошеннических схем на дорогах, на которые может повестись каждый

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
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ДТП

Мошенники постоянно находят новые возможности для обмана людей, и делают это даже на дорогах. Они создают ситуации, в которых пытаются сделать водителей виновными и требуют деньги.

Чтобы не попасться на мошеннические схемы, нужно о них знать и быть в таких ситуациях осторожными. Сайт HotLine собрал список из самых распространенных имитированных ситуаций, в которых с автомобилистов могут требовать возмещения.

Очень популярной схемой является маневр, когда водитель едет в левой полосе, а автомобиль сзади начинает мигать фарами, чтобы ему уступили дорогу. Когда он перестраивается в правый ряд, в него врезается другая машина. В этот момент обычно водитель находится в слепой зоне.

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Еще одна распространенная ситуация, когда пешеход прыгает на транспорт. Это происходит, когда машина пропускает на переходе всех пешеходов, затем начинает движение и на нее резко бросается человек. В этот момент сразу появляются "свидетели", которые подтверждают вину водителя. Иногда специально паркуют машину возле перехода, чтобы ухудшить видимость и упростить махинацию. "Жертва" будет требовать возмещения стоимости как будто поврежденных дорогих часов или телефона.

На пешеходном переходе на автомобиль неожиданно может выпрыгнуть аферист

Также мошенники используют детей. Осмотрительными нужно быть на парковках, особенно у супермаркетов. Когда выезжаете с места стоянки, можете неожиданно услышать удар и плач ребенка. К вам сразу подбежит отец и начнет обвинять в вине.

Кроме того, детей используют в ситуациях, когда, например, на дороге стоит сломанное авто, в котором сидит мать с младенцем и выпрашивает деньги. Также можно встретить подростков, которые ходят на проезжей части и просят деньги. Это могут быть мошенники.

Еще осмотрительными нужно быть на улицах с вплотную припаркованными автомобилями. Во время движения на таких можно услышать щелчок и вскоре вас догонит другая машина, владелец которой будет требовать вас остановиться и выйти. Он заявит, что вы затронули зеркало его авто и следы краски на нем будут такие же, как цвет вашей машины. Мошенник не захочет оформлять Европротокол и вызвать полицию, потому что будет как бы спешить.

Мошенники могут обвинить в поломке зеркала их машины

Также мошенники могут сделать неприятную ситуацию на светофоре. Автомобиль впереди врежется в вас задним ходом и аферист будет утверждать, что это вы его задели. При этом он будет рассказывать о том, что у него новый автомобиль, ребенок в салоне или почтенный возраст.

Как обмануть во время движения аферисты тоже придумали. Имитируется возникновения ДТП. При этом мошенники будут на дорогом автомобиле. Они предложат отъехать и оформить аварию с Европротоколом. Если жертва согласится, ей заявят, что убытки из-за ДТП больше, чем на 50 000 гривен. Вызвать полицию уже будет поздно, потому что место аварии было оставлено, и за это предусмотрен штраф 3400 грн или лишение водительского удостоверения на 1-2 года или 15 суток ареста.

Кроме того, есть схема с грузовыми автомобилями. Под их колеса бросают манекен. Шокированный водитель выбегает, чтобы помочь человеку, а в этот момент в салон попадут воры и будут его грабить.

В таких ситуациях сохраняйте спокойствие и вызывайте полицию. Если чувствуете, что происходит что-то странное, сидите в машине и не отвечайте мошенникам. Не оставляйте место происшествия и можете даже снимать все, что происходит: лица участников ДТП, номера автомобилей, последствия аварии. Попробуйте найти свидетелей, которые могли бы доказать вашу невиновность. Также в этих ситуациях поможет видеорегистратор, который стоит приобрести. Когда аферисты узнают о видеозаписи, они исчезнут.

Видеорегистратор поможет разобраться в ситуациях с мошенниками

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