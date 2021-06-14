ТОП-10 самых популярных электромобилей в Украине: один из них удивил запасом хода

Nissan Leaf – самый популярный электромобиль в Украине по итогам мая 2021 года. В прошлом месяце в стране приобрели 466 экземпляров этой модели.

Также в тройку самых продаваемых электрокаров попали Tesla Model 3 и Tesla Model S, который зарегистрировали 109 и 71 единицу соответственно. Об этом сообщается на сайте auto.ria.

Всего в Украине в мае приобрели 1164 электрических автомобиля. Из них 64 были новыми, а остальные – подержанными. Самым популярным новым электромобилем стал Audi e-tron, которого приобрели 11 экземпляров. Далее следуют Jaguar i-Pace (9 единиц) и Porsche Taycan (6 единиц). Всего в Украине зарегистрировано 28 000 электрических автомобилей.

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Недавно один из самых популярных электрокаров в Украине Tesla Model 3 на испытаниях показал лучший запас хода, чем у него заявленный. Американская компания сообщила, что по стандарту WLTP он может проехать 614 километров.

В то же время норвежская автомобильная федерация протестовала автомобиль и оказалось, что в идеальных условиях он может проехать 654 км.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Украине 9 из 10 самых продаваемых автомобилей – это кроссоверы. Самой популярной легковой машиной в стране стала Toyota RAV4.