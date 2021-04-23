Токийский автосалон отменили впервые за 67 лет

Автосалон Tokyo Motor Show отменили впервые за его 67-летнюю историю из-за роста количества случаев заболевания на коронавирус.

Мероприятие впервые состоялось в 1954 году и обычно проводилось раз в два года. В этом году оно должно было состоятся в октябре, но из-за эпидемиологической ситуации в Японии его отменили. Об этом сообщает BBC.

Ожидается, что с 25 апреля по 11 мая в стране объявят чрезвычайное положение для Токио, Осаки и двух других префектур. Япония сталкивается со всплеском случаев заболевания COVID -19, вызванных более инфекционными вариантами вируса.

По данным Японской ассоциации автопроизводителей, последний Tokyo Motor Show, который состоялся в 2019 году, привлек около 1,3 миллиона посетителей. Председатель организации Акио Тойода, который также является президентом Toyota, заявил, что мероприятие было отменено, поскольку "трудно предложить нашу основную программу в безопасной и надежной среде".

Организаторы шоу также сообщили, что в отличие от других крупных отраслевых выставок, которые перешли в интернет во время пандемии, они не планируют делать это виртуальной событием.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в то же время в Китае на этой неделе прошла первая большая глобальная выставка автомобилей с начала пандемии – Шанхайский автосалон. Он был открыт для общественности, но участникам пришлось пройти тесты на коронавирус, чтобы попасть туда.

На нем представили много новинок. В частности, Volkswagen привез кроссовер-гигант Talagon. Audi представила четыре мировые новинки, среди которых был прообраз Audi A6 следующего поколения. Также Huawei показал свой первый автомобиль.