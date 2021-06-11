Tesla выпустила свой самый быстрый и самый дорогой электрокар

Американская компания Tesla начала поставки электрокара Model S Plaid. Это самый быстрый и самый дорогой автомобиль бренда.

Обновленную Model S показали впервые еще в январе, но никак не могли начать ее производство. Однако гендиректор Tesla Илон Маск на официальной презентации наконец объявил, что электромобиль вышел на рынок. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

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Стало известно о некоторых ранее не разглашенных характеристиках автомобиля. Ему улучшили аэродинамику, и теперь коэффициент лобового сопротивления снизился с 0,24 до 0,208. Сейчас это лучший показатель среди серийных машин в мире.

Также улучшилось время зарядки. За 15 минут можно получить запас хода на 300 километров. Общий пробег составляет 627 километров.

Model S Plaid оснастили тремя электромоторами, которые вместе выдают 1020 лошадиных сил. Это позволяет разгоняться ему до "сотни" почти за две секунды. Максимальная скорость – 322 километра в час, но их пока нельзя будет достичь. Для этого потребуются специальные колеса и шины, которые поступят в продажу позже.

Кроме того, автомобиль получил новую аудиосистему с 22 динамиками и новый пользовательский интерфейс в информационно-развлекательной системе. Она имеет такой же графический процессор, как у Sony PlayStation 5.

Интересно, что накануне компания подняла стоимость электрокара на 10 000, и теперь он стоит 129 990 долларов. Сначала будут производить всего 100 машин в неделю, а к концу третьего квартала этот показатель возрастет до 1000.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск заявил, что Tesla не будет производить Model S Plaid+, которая должна была быть мощнее обычного Plaid. По его словам, версия без + и так очень хороша.