Tesla Cybertruck проехал по улицам Нью-Йорка

Tesla не утратила возможности прорекламировать свой будущий электрический пикап перед выступлением гендиректора компании Илона Маска на передаче Saturday Night Live на канале NBC. Cybertruck заметили на улицах Манхэттена.

Сама Tesla опубликовала на своей странице в Twitter короткое видео о том, как Cybertruck проезжал мимо развлекательного заведения Radio City Music Hall. Автомобиль уже не впервые был замечен, но это хорошая возможность увидеть его в дорожном движении. Об этом сообщает Carscoops.

На фоне людей и других автомобилей можно оценить размеры пикапа. Как и ожидалось, это большое транспортное средство. Оно также будет мощным.

За последнее время Cybertruck уже не впервые увидели в мире. В прошлом месяце пикап заметили у гигафабрики Tesla в штате Техас, США. Также недавно электрокар увидели на заводе в Калифорнии.

В марте Маск пообещал, что обновленная версия Cybertruck появится во втором квартале 2021 года. Он также пообещал, что команда была сосредоточена на его производстве, которое будет происходить на заводе в Техасе.

Ожидается, что электрокар будет предлагаться в трех комплектациях. Самой дорогой будет трехмоторная. Она будет способна достичь скорости 60 км/ч за 2,9 секунды, иметь 804 км пробега на одном заряде и стоить от 69 900 долларов. Цена версии с двойным двигателем может начинаться с 49 000 долларов и получит 482 км пробега, тогда как с одним мотором модель пройдет более 400 км и будет стоить от 39 900 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, во время посещения Cybertruck завода в Техасе людям удалось сфотографировать его интерьер.