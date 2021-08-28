Suzuki показала новый микровэн Wagon R Smile

Японская компания Suzuki расширяет ассортимент "Кей-каров". Микровэн Suzuki Wagon R Smile займет место в модельной гамме между Wagon R и Spacia.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В Японии компактные модели, так называемые "Кей-кары" пользуются большим спросом благодаря наличию различных льгот. По статистике автомобили этой категории занимают треть от общего объема всех продаж новых машин в Японии. Не удивительно, что автопроизводители стремятся максимально удовлетворить потребности своих клиентов.

Видео дня

Еще одним отличием "Кей-каров" является нетривиальный дизайн, в котором выполнены эти машины. Среди них можно встретить спортивные купе и кабриолеты, хэтчбеки и микровены, грузовички и фургоны. Одни выполнены в стиле "техно", другие напоминают классические модели прошлых лет, третьи выполнены в традициях японского аниме.

Длина Suzuki Wagon R Smile не превышает максимально разрешенных для "Кей-карв" 3,4 м – 3395 мм, ширина – 1475 мм, а высота – 1695 мм. Колесная база достигает 2460 мм.

Для начальной версии предусмотрены штампованные колеса, галогенные фары, климат-контроль и электронный комплекс безопасности Safety Support. В более дорогих версиях предлагаются LED-фары, хромированный декор, легкосплавные диски, инфо-развлекательная система с большим сенсорнім дисплеем, богатая палитра цветов и их комбинаций.

Есть у модели интересные персонализированные варианты. В частности, Wagon R Smile можно заказать в "стилях" California, British, Modern или Elegant. Они отличаются двухцветной окраской, декоративными аппликациями, индивидуальной отделкой салона и дополнительными опциями.

Автомобиль оснащен трехцилиндровым атмосферным мотором объемом 658 см3, который развивает 49 сил. Он работает в паре с бесступенчатым вариатором CVT. У всех версий, кроме базовой, помощь при старте и разгоне обеспечивает стартер-генератор (2,6 л.с.), который питает маленькая литий-ионная батарея. Покупатели могут заказать как передне-, так и полноприводную трансмиссию.

У японских дилеров Suzuki новый Wagon R Smile ожидается в сентябре по цене 1296900 йен (примерно $11800).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan готовит новый электрический "Кей-кар".