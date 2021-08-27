Nissan готовит субкомпактный электромобиль

Nissan анонсировал планы по выводу в начале 2022 года на рынок Японии совершенно нового электромобиля. Он будет создан в кооперации с Mitsubishi специалистами совместного предприятия NMKV.

Компания NMKV, основанная 1 июня 2011 года, принадлежит партнерам в равных долях, а ее деятельность будет направлена на разработку и производство "Кей-каров" для японского рынка. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

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"Кей-кары" – это миниатюрные автомобили длиной не более 3,4 м, объемом двигателя до 660 см3 и мощностью не более 47 кВт (64 л.с.). Благодаря компактным размерам и экономичности, они пользуются налоговыми и страховыми льготами. Не удивительно, что они пользуются в Японии хорошим спросом.

Новинка будет обладать всеми достоинствами электромобиля, включая быстрый старт с места, бесшумность и плавность езды. Также он будет оснащен самыми современными технологиями в области комфорта и безопасности, включая системы помощи водителю.

Автомобиль получит батарею емкостью 20 кВтч, что обеспечит достаточный запас хода для повседневной эксплуатации. Кроме того, благодаря системе двухсторонней зарядки, электромобиль можно использовать в качестве источника питания для домохозяйства или мобильного генератора электроэнергии при ЧП.

Модель будет иметь максимально допустимые для "Кей-каров" размеры: 3395х1475х1655 мм, благодаря которым он прекрасно подойдет для тесных японских мегаполисов и особенностей местного дорожного движения. Ориентировочная цена электромобиля с учетом субсидий будет на уровне 2 млн йен ($18 тысяч).

Напомним, что компания Nissan является пионером в области массового производства электромобилей. С 2010 года компания реализовала более 500 тысяч электрокаров Leaf. В рамках фирменной стратегии развития планируется, что каждая новая модель бренда, представленная на ключевых рынках, будет электрифицирована к началу 2030-х годов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan начала продажи в Украине электрического хэтчбека Leaf.