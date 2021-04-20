Subaru рассказала о ценах на новые Outback и Legacy

Цены на Subaru Outback и Legacy 2022 будут начинаться от 26 945 и 22 995 долларов соответственно. Компания также рассказала о разновидностях версий этих моделей.

Наиболее интересной среди них является надежная Outback Wilderness, которая продается за 36 995 долларов. Для нее есть один доступный аукционный пакет, содержащий люк в крыше, 11,6-дюймовый информационно-развлекательный экран и систему автоматического торможения за 1845 долларов. Поставки начинаются этим летом. Об этом сообщает Motor1.

Wilderness базируется на Onyx Edition XT, но с различными деталями для лучшего бездорожья. Модель имеет переработанную подвеску, которая обеспечивает 240 мм дорожного просвета. Также обновленные передние и задние бамперы.

На 17-дюймовых колесах установлены внедорожные шины Yokohama Geolandar. Кроме того, здесь доступен эксклюзивный голубой цвет кузова Geyser Blue. Внутри есть медные детали на руле, переключатели передач и дверных панелях. Модель использует турбированный 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель, который обеспечивает 260 лошадиных сил и 376 Ньютон-метров.

Все Outback 2022 также получили светодиодные противотуманные фары в стандартной комплектации. Версии Premium в Outback и Legacy имеют вентиляционные отверстия на центральной консоли. Улучшенный Legacy Sport оснащен системой помощи при смене полосы движения, которая может распознавать слепые зоны, люком и системой автоматического торможения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Subaru представила европейскую версию нового Outback 2021 года, который будет доступен с единственным атмосферным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем.