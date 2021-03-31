Subaru показал самый "внедорожный" Outback

Компания Subaru представила "внедорожную" модификацию полноприводного универсала Outback.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль получил название Wilderness, что можно перевести как "дикая местность".

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Внешне узнать новинку можно по совершенно новым бамперам, максимально защищающим переднюю и заднюю часть машины, массивным накладкам на колесных арках, а также мощным рейлингам. Кроме того, автомобиль получил дополнительную светотехнику в переднем бампере.

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Также новинку украсили яркими оранжевыми вставками на рейлингах, бамперах и боковой обвесе. Аналогичные оранжевые декоративные элементы используются для оформления салона. Интерьер машины выполнен из водоотталкивающей кожи с дополнительной фирменной символикой, а перфорированные педали снабжены антифрикционными вставками. Центральное место на торпеде занимает 11,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы Subaru Starlink.

Центральное место на торпеде занимает 11,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы Subaru Starlink media.subaru.com

Под капотом Outback Wilderness располагается 2,4-литровый турбомотором мощностью 263 л.с., который работает в тандеме с вариатором Lineartronic на 8 передач. Передаточное число главной передачи увеличили с 4,11 до 4,44, а также изменили алгоритм работы внедорожных режимов системы X-Mode. За счет подобных доработок внедорожник способен преодолевать 40-процентный подъем с гравийным покрытием.

Под капотом Outback Wilderness располагается 2,4-литровый турбомотором мощностью 263 л.с. media.subaru.com

Еще больше изменений скрываются под кузовом. Дорожный просвет увеличили с 220 до 240 мм, установили усиленные пружины и амортизаторы, а колея стала шире на 5 мм. В результате угол въезда вырос с 18,6 до 20 градусов, а угол съезда – 21,7 до 23,6 градуса.

Дорожный просвет увеличили с 220 до 240 мм media.subaru.com

Угол въезда вырос с 18,6 до 20 градусов, а угол съезда — 21,7 до 23,6 градуса media.subaru.com

Двигатель и трансмиссию предохраняет от повреждений более мощная защитная панель. Дополняют картину новые 17-дюймовые колеса с внедорожными шинами Yokohama Geolandar.

В продаже в США Outback Wilderness появится во втором полугодии, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине состоялась презентация гибридных моделей Subaru.