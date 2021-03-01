Subaru готовит мощный универсал Levorg нового поколения

Subaru готовится выпустить Levorg нового поколения в 2021 году. Он будет представлен как универсальная версия WRX.

Нынешнее поколение Levorg предлагалось как с 1,6-литровым (125 кВт / 250 Нм), так и с 2,0-литровым (197 кВт / 350 Нм) четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом. Но в обновленный универсал могут установить более мощный агрегат от нового WRX. Об этом сообщает carsales со ссылкой на источники в Subaru Australia.

В то же время в компании не были готовы подтвердить, что новый Levorg будет иметь такую же ходовую часть, как WRX, который выйдет примерно в то же время в последнем квартале 2021 года.

В то же время в актуальной моторной гамме Subaru нет лучших агрегатов, чем оппозитная 177-сильная (300 Нм) 1,8-литровая турбочетверка CB18, которой оснащают Levorg для внутреннего рынка.

Инсайдеры уверены, что модель получит доработанный оппозитный двигатель 2.4 отдачей более 200 кВт (272 л.с.), а в новый Subaru WRX STi установят еще более мощную 400-сильную версии агрегата.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине презентовали новые модели Subaru Forester и Subaru XV с гибридной технологией e-Boxer. Они имеют одинаковый двигатель, который выдает 145 л.с. и 188 Нм. В корпус вариатора встроенный электромотор с отдачей 12,3 л.с. и 66 Нм, который помогает при старте с места и разгоне.