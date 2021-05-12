Сколько горючего тратят популярные седаны из США

Блогеры с YouTube-канала Sumy Racing Team сравнили расход топлива у популярных американских седанов – Volkswagen Passat и Ford Fusion. У последнего взяли версию с двигателем на 2,5 литров, а у Passat – 1,8 TFSI и 2,5 литров.

Как рассказывают SRT, моделям заправили полный бак и все они одновременно отправились в маршрут на 200 км, в котором 100 проходит за городом и 100 – в городе. Автомобили ехали в экономичном режиме, у них менялись водители, которые не делали резких разгонов и торможений. Также в шинах проверялось давление (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После прохождения маршрута на той же заправке снова залили полный бак, после чего это количество горючего и использовали для расчетов. Следовательно, расход в моделях составлял:

Volkswagen Passat 1,8 л – 7,7 л на 100 км

Volkswagen Passat 2,5 л – 8,0 л на 100 км

Ford Fusion 2,5 л – 8,7 л на 100 км.

Сравнивая динамические характеристики, самым быстрым оказался Volkswagen Passat 1,8 л, который разогнался до 100 км в час за 8,8 секунд. Другой Passat сделал это за 10,1 секунду, а Ford – за 12,1 секунд.

В такой же последовательности автомобили расположились и при торможении со 100 км/ч до остановки. Хотя отмечается, что Fusion был не в лучшем техническом состоянии, поэтому его результаты могут отличаться от типичных.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen вместе с Bosch и Shell разрабатывают новый более экологичный бензин Blue Gasoline.