Фото нового Renault Megane EV впервые опубликовали в сети

Прототип Renault Megane EV получил очень похожий вид на свой концепт. В сети опубликовали первые шпионские фото будущей новинки.

Концепт модели Renault показал в 2020 году. Автопроизводитель объявил, что серийная версия дебютирует в 2021 году, и похоже, что компания сдержит обещания. Машину заметили на севере Швеции в камуфляже, и видно, что она очень похожа на то, что демонстрировали раньше. Об этом сообщает Motor1.

Новый пятидверный электрический Megane будет ездить на платформе CMF-EV, разработанной совместно с Nissan. Это та самая платформа, которая лежит в основе Nissan Ariya 2022 года.

Хотя прототип очень похож на концепт, несколько изменений таки случилось. Передняя часть выглядит меньше, хотя фары и капот остались те же. Также теперь иной бампер. Сзади все скрыто, даже фонари, но видно спойлер.

Renault не разглашал деталей силовой установки, хотя концепт был оснащен 217-сильным двигателем, который может разогнаться до 100 километров в час за восемь секунд. Аккумулятор на 60 кВт должен был позволять преодолевать до 450 км за один заряд.

Renault начнет производство электрического Megane в 2021 году, а в салонах он должен появиться в начале 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Renault пополнила семейство кроссоверов Renault Captur спортивной версией RS Line. Она отличается особым оформлением экстерьера и интерьера. В частности, внешне автомобиль получил агрессивный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и оригинальной темной серой вставкой.